Qui était Simenon ?

publié le 27/08/2019 à 13:21

Georges Simenon s’est éteint il y a 30 ans en septembre 1989.

Il est sans doute l’auteur francophone le plus traduit dans le monde et l’un des plus adapté au cinéma et à la télévision avec les aventures du commissaire Maigret, ce personnage crée en 1931 et qui fait aujourd’hui partie de la mythologie du roman policier.

L’homme aux 192 romans, l’homme aux dix mille amours !

Comment était-il dans l'intimité ? a t-il nourri ses histoires de sa propre vie ? Question personnalité, le commissaire Maigret avait-il de spoints communs avec son créateur Georges Simenon ?

On vous dévoile son destin passionnant avec Michel Carly, l’un de ses biographes.

à lire : Sur les routes américaines avec Simenon et Maigret, traversées de Paris parus aux éditions Omnibus.

à l'occasion des 30 ans de la mort de Georges Simenon, la maison d’édition Omnibus réédite l’intégralité des aventures de Maigret, soit : 75 romans et 28 nouvelles.