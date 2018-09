Qui était Jean-Luc Delarue ?

publié le 27/09/2018 à 13:00

On connaît tous Jean-Luc Delarue, animateur surdoué des années 1990.

De La Grande Famille sur Canal Plus à Ça se discute ! sur France 2, Delarue a révolutionné son métier. Réservoir Prod, sa société de production, est devenue en quelques années la première en France.

Ce que l’on sait moins, c’est que, derrière son apparence un peu lisse de gendre idéal, Jean-Luc Delarue était en fait un homme rongé par le doute et empoisonné par la notoriété.

Vincent Meslet, ancien directeur des programmes de France3, Arte puis France2, lui consacre une biographie.



à lire : Jean-Luc Delarue, la star qui ne s’aimait pas paru aux éditions Fayard.

