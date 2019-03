Qui est vraiment Phil Collins ?

publié le 25/03/2019 à 13:00





Phil Collins sera en France, le 4 juin au Groupama Stadium de Lyon et à cette occasion, nous vous racontons son extraordinaire destin !

Sa carrière commence très jeune avant d'exploser en 1970 lorsqu’il intègre Genesis.

Dans les années 1990, Phil Collins se lance avec plusieurs chansons qui deviendront ses plus grands succès : « In The Air Tonight », « Against All Odds » ou encore « Another Day In Paradise ».

C’est un des chanteurs les plus récompensés avec 7 Grammy Awards, un Oscar, deux Golden Globes et son étoile sur Hollywood Boulevard.

En 2010 suite à une opération des vertèbres, il perd toute sensibilité au niveau des doigts et décide alors de mettre un terme à sa carrière...jusqu'à aujourd'hui...



Phil Collins c’est deux carrière Genesis et Phil Collins en solo, Eric Jeanjean nous les raconte.