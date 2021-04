Qui a inventé les "pages jaunes" ?

publié le 11/04/2021 à 06:45

Vous connaissez les pages jaunes, papier ou sur Internet. Mais d’où leur vient leur nom ? Difficile de deviner la bonne réponse parmi ces trois options :



Réponse 1) Aux États-Unis en 1883, un imprimeur du Wyoming est chargé d’imprimer le premier annuaire téléphonique de l’État. Il n’était pas bien gros vu que le téléphone avait été inventé 7 ans plus tôt, en 1876. Évidemment, aux débuts du téléphone, seuls les entreprises et les services publics en possédaient un, c’était donc un annuaire des professionnels. Le brave homme n’avait plus de papier blanc sous la main, il a donc imprimé le premier annuaire sur du papier jaune. l’idée est restée.

Réponse 2) Autrefois dans les cabines téléphoniques, les annuaires étaient accrochés à une sorte de présentoir pour pouvoir les consulter. Comme l’annuaire des pros était toujours à droite, et que les cabines étaient toujours orientées nord-sud, et bien c’était lui qui prenait le plus le soleil, et ses pages jaunissaient !

Réponse 3) L’américain John Yellow, est l’inventeur de l’annuaire auquel il a donné son nom ! Quand l’idée a traversé l’Atlantique, on a traduit son nom par jaune, et on a imprimé l’annuaire sur du papier jaune. Et quand on a édité le premier annuaire des particuliers, forcément, pour le distinguer de l’autre, on a choisi du papier blanc pour les pages blanches !

Les Pages Jaunes sont les Yellow Pages aux Etats-Unis

La bonne réponse est la réponse 1 !

Parfois la bonne réponse est la réponse la plus improbable, et une invention naît d’une erreur, c’est un peu comme la tarte Tatin ou les bêtises de Cambrai !

Dans le cas des pages jaunes, c’est bien parce que notre imprimeur chargé d’éditer le premier annuaire était à court de papier blanc, ou bien encore qu’il voulait se débarrasser d’un vieux stock de feuilles jaunes, peut-être même jaunies d’ailleurs, on ne le saura jamais. En tout cas c’est de là que vient le nom des "pages jaunes".

Ce nom est parfaitement universel : aux États-Unis on parle des Yellow Pages, ou en Allemagne, des Gelbe Seiten. Si l’annuaire papier a disparu, la version électronique marche toujours très bien. Les Pages Jaunes reçoivent ainsi 28 millions de visiteurs uniques par mois. C’est le double de RTL.fr qui est cependant le numéro 1 parmi tous les sites d’information de médias audiovisuels français, en terme d’audience !