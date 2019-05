Quels sont les nouveaux mots du dico ?

publié le 14/05/2019 à 13:00

Parmi les 63500 qu'il contient, près de 150 mots et expressions font leur apparition dans l’édition 2020 du Petit Larousse illustré.



On y découvre les mots divulgâcher (révéler prématurément), antispécisme (qui refuse la hiérarchie entre les espèces animales) ou encore la dédiésélisation (la réduction du nombre de véhicules fonctionnant au diesel).

Vous y trouverez aussi des régionalismes, comme le fameux biloute , se boujouter,

benaise...

Et aussi des personnalités : Gisèle Halimi, le chef Marc Veyrat, le couturier Georgio Armani, le pilote de rallye français Sébastien Ogier, Tom Cruise, Etienne Daho, Cécile de France et Jean-Pierre Darroussin, pourquoi n’y étaient-ils pas avant ?

Combien de mots utilise t-on chaque jour ? Comment sont choisis ces nouveaux mots ? et ceux qui sortent du dictionnaire ? que deviennent-ils ensuite ?Carine Girac-Marinier,directrice du département Dictionnaires, Encyclopédies et périscolaire aux Éditions Larousse, nous explique comment est fabriqué le dictionnaire.



