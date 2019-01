Quelles légendes inspirent l'Héroic Fantasy ?

publié le 16/01/2019 à 13:02

La Fantasy s’inspire d’un monde médiéval fantasmagorique où coexistent et combattent rois respectables (ou pas), chevaliers héroïques, mais aussi sorciers fantasques, dragons fourbes ou nains exaltés.

Depuis le succès de la trilogie du Seigneur des anneaux, de J. R. R. Tolkien, et des Harry Potter, de J. K. Rowling, il s’impose partout, des livres aux jeux vidéo en passant par le petit et le grand écran. Mais, derrière la fiction se cache l’Histoire.

De Tolkien au trône de fer, Anne Besson, professeure de littérature comparée à l’université d’Artois, nous raconte les légendes qui ont inspiré les auteurs de Fantasy.



à lire : Historia Spécial Mythes et légendes du Moyen Âge, en partenariat avec RTL.

Historia Spécial mythes et légendes du moyen-âge

Anne Besson est l'auteure du Dictionnaire de la Fantasy paru aux Editions Vendémiaire 2018.

Dictionnaire de la Fantasy