Que savez-vous des vampires ?

et Thomas Hugues

publié le 15/10/2019 à 14:13

Surgie des tréfonds du Moyen-Âge, la légende des vampires prend corps à la fin du XIXème siècle avec Dracula, l'illustre roman de Bram Stocker.

Le cinéma émerge au même moment et ne trade pas à s’emparer du mythe naissant pour le nourrir et le décliner avec frénésie et irrévérence.

Frédéric Bonnaud, Président de la Cinémathèque de Paris, nous raconte comment les vampires ont marqué 100 ans de culture populaire.

à voir : l'exposition Vampires, de Dracula à Buffy à la cinémathèque de Paris jusqu'au 19 janvier 2020.



Vampires de Dracula à Buffy