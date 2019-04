Que savez-vous des légumes ?

publié le 05/04/2019 à 13:12

Ces dernières années on a vu (ré)apparaître sur les étals de nos maraîchers tout un tas de légumes du passé qu’on avait oublié et nous sommes mis à ne plus regarder de travers ceux que nous connaissions bien, mais dont la forme était inhabituelle. Nombre d’entre nous ont alors appris qu’une tomate n’est pas forcément ronde et rouge. Qu’il en est des allongées, des vertes ou des pourpres, des minuscules et des énormes. Et le légume phare de nos assiettes n’est pas le seul concerné par cette diversité.

Les légumes composent un monde infini, divers, plein de surprises, dans lequel il est tellement plaisant de voyager, comme il est paradoxalement plaisant de savourer les joies de la frustration : quel plaisir d’attendre pour chacun leur saison !

Xavier Mathias, ancien maraîcher bio et expert en permaculture, vous présente ses légumes !



à lire : Faire connaissance avec les légumes paru chez Actes Sud



