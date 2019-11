Que reste-t-il à explorer sur la planète Terre ?

et Thomas Hugues

publié le 20/11/2019 à 13:00

Au XXIe siècle, notre monde paraît avoir été inventorié de fond en comble et tout le savoir être à portée du moindre clic sur Internet. Et pourtant il reste encore des zones blanches, des territoires inexplorés dans les fonds sous-marins, les entrailles de la terre ou le cœur des forêts vierges. On parle de l’exploration de demain avec Christian Clot, explorateur de l’extrême.

Existe-t-il encore beaucoup de zones inexplorées ? La descente du Nil, pourquoi est-ce l'un des plus beaux territoires ? Comment est-ce possible d'explorer la croûte terrestre ? Le matériel pour explorer la croûte terrestre existe-t-il aujourd’hui ?

Quelles sont les zones sous-marines inconnues ? Pourquoi les fonds marins sont-ils aussi difficiles d’accès ? Sur toute la planète, combien de machines sont capables de descendre jusqu’à 7000 m de profondeur ? James Cameron, le réalisateur de Titanic a financé un projet de bathyscaphes, jusqu’où peut-il descendre et à quoi ressemble-t-il ?

à lire : Explorer demain chez Robert Laffont.

Explorer demain