publié le 07/02/2019

Qu’est-ce que l’ASMR, cette technique de relaxation dont les vidéos font un véritable tabac sur Youtube ? ASMR est l’acronyme de Autonomous Sensory Meridian Response autrement dit des sensations involontaires provoquées par un stimulus auditif ou visuel. Ces enregistrements de chuchotements, bruits de bouches, grattages ou petits sons du quotidien provoqueraient un apaisement général et permettraient de faciliter l’endormissement. Certains évoquent même un orgasme cérébral !

On en parle avec Laurent Guez, directeur de la rédaction du Parisien Week-End et le Youtuber Florian Boullot nous expliquent la folie ASMR.



