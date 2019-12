Qu'est-ce que la voix ?

et Thomas Hugues

publié le 02/12/2019 à 13:00

Aujourd'hui on prend soin de nos cordes vocales et de notre voix…

Il y a des voix d’exception, des athlètes de la voix comme Céline Dion de Johnny Hallyday…ont-ils aussi des cordes vocales pas comme les autres ? Les cordes vocales, à quoi ça ressemble ?

Peut-on vraiment, comme la Castafiore, briser un verre avec sa voix ?

Et Lucy, notre lointaine ancêtre qui vivait il y a 3,2 millions d’années, pouvait-elle parler ?

Notre langage s'est-il développé par nécessité ? Peut-on dater précisément l’apparition du langage chez nos ancêtres ?

Et au fait, les vrais jumeaux ont-ils la même voix ?

Avec le phoniatre Jean Abitbol on découvre l’histoire de la voix, depuis les premiers hommes jusqu’aux voix des robots, du castrat Farinelli aux athlètes du chant tels que Johnny et Louis Armstrong, en passant par les tribuns d’exception comme Martin Luther King et le Général de Gaulle.



à lire : La belle histoire de la Voix publié aux éditions Deboeck.

La belle histoire de la Voix