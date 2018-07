Qu'a inventé Ladislao José Biró et qui a changé notre vie quotidienne ?

publié le 29/09/2016 à 07:04

Vous avez tous eu l'une de ses inventions (ou au moins un de ses descendants) entre les mains. Né il y a 117 ans, le 29 septembre 1899, naissait Ladislao José Biró (ou László Bíró) à Budapest. Quelques années plus tard il inventait le stylo bille. L'homme était un inventeur précoce. Adolescent, il développait une machine à laver sans moteur ou encore des systèmes de changement de vitesse par exemple.



C'est en observant les imprimeries du journal dans lequel il travaillait, que László Bíró a eu l'idée du stylo bille. L'encre séchait rapidement et il voulait la même rapidité pour l'écriture individuelle. Avec son frère György, chimiste, ils développent une encre et un dispositif à bille afin de reproduire le phénomène. L'invention sera présentée et déposée à Paris en 1938. Ils déménageront en 1943 en Argentine et déposeront alors leur invention au registre des Etats-Unis. La Royal air Force britannique fournira à ses pilotes ces fameux stylos très performant même en altitude. En Argentine, le stylo à bille est appelé le "birome" en hommage aux deux frères. Le pays célèbre d'ailleurs les 29 septembre le jour des inventeurs et en 2016 c'est au tour de Google de faire connaître Ladislao José Biró et son stylo bille grâce à un doodle ajouté au dessus de la barre de recherche.