Profession : sourcier !

publié le 17/09/2019 à 13:00

A cause de la sécheresse, les sourciers sont de plus en plus demandés. Qui sont ces hommes qui ressentent la présence de l’eau avec une simple fourche de noisetier ? Ont-ils un don ? Un pouvoir ? Notre invité le sourcier Thierry Gautier nous dévoile ses secrets.

Jusqu'à quelle profondeur un sourcier peut-il trouver de l'eau ? Sourcier, radiesthésiste, géobiologue, est-ce la même chose ? Quels sont les instruments du sourcier ? Comment fonctionne une baguette de sourcier ?

Peut-on tous apprendre le métier de sourcier ? Comment peut-on détecter de l'eau à plusieurs dizaines de mètres de profondeur ? Est-ce une question de vibrations ? Qui était l'abbé Alexis Bouly ? Qu'a-t-il fait pour le métier de sourcier ? Comment et pourquoi a-t-il bluffé les militaires ?



à lire : Histoires extraordinaires de sourciers

Histoires-extraordinaires-de-sourciers

