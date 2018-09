Les produits de l'Élysée détournés pour la bonne cause

C'est une réponse à la "classe politique hors-sol", représentée par les plus hautes instances de l'État. Une jeune femme a décidé de mettre en ligne son propre site de produits inspirés par la présidence française.



Car vendredi, l'Élysée a mis en ligne une boutique de produits dérivés censés mettre en avant l'institution républicaine. Beaucoup y ont vu une publicité pour Emmanuel Macron, et ont été étonnés du prix des tee-shirts et autres objets dérivés.

Des phrases de la campagne présidentielle mises en exergue sur des tee-shirts qui devaient mettre la République, et non le président, en avant, vendus à plus de 50 euros.

Alors Elsa, ou ImaGeels sur Twitter, a voulu répondre, avec humour. "Je trouvais l’initiative de l’Élysée dans la lignée des 'sorties' verbales du président : déplacée compte tenu du contexte économique français, explique-t-elle à RTL.fr. Vendre des produits onéreux, considérés comme luxueux ou hors de prix comparativement au revenu médian en France, c’est un signe de plus d’une classe politique hors-sol".

Ses produits sont moins chers (moins de 20 euros le tee-shirt) et reprennent des sorties phares du président, celles qui ont pu choquer plus d'un Français.



Quand le site de l'Élysée reprend "la poudre de perlimpinpin", celui d'Elsa intitulé Les Gaulois Réfractaires préfère le "Pognon de dingue" ; "Appelle-moi monsieur le président", "Qu'ils viennent me chercher". Il a même été mis à jour ce week-end, avec sa dernière sortie piquante : "Je traverse la rue, je vous trouve un emploi".

Les bénéfices pour SOS Méditerranée

La jeune femme qui habite dans le sud de la France ne voulait pas profiter lucrativement de son initiative, elle ne voulait pas "surfer sur la polémique". Tous ses bénéfices iront donc à l'association d'aide aux migrants SOS Méditerranée, comme un pied de nez à la politique migratoire d'Emmanuel Macron.



Cette jeune maman engagée, propriétaire d'une boutique en ligne "dans un tout autre registre", estime en effet que "tergiverser des jours entiers sur l'accueil de quelques centaines de réfugiés en péril, c’est encore une fois nous prendre pour des imbéciles." Une référence à l'hésitation de la France qui a mis plusieurs jours à accepter d'accueillir des réfugiés du bateau Aquarius.

Ces bénéfices ne devraient d'ailleurs pas tarder à tomber. Selon la jeune femme, le site marche. "J'ai été surprise de cet engouement, se réjouit-elle. Cela continue (...) Au rythme des déplacements présidentiels, je vais avoir de la matière sur toute la fin du quinquennat !"



Car elle n'entend pas s'arrêter en si bon chemin : "Tant que le gouvernement aura des déclarations à ce point méprisantes, je continuerai à les imprimer sur des tee-shirts, oui".