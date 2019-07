publié le 29/04/2019 à 13:00

Il y a des destins qui font des noms et des noms qui font l'Histoire. Goncourt, Sandwich, Poubelle, Nobel, Tatin, Dédale, Godillot, Chauvin, Silhouette, Strass, Carpaccio, Laïus, Braille, Bottin... Derrière ces patronymes se cachent d'insolites histoires qui régalent nos esprits et c'est Stéphane Bern qui nous les fait découvrir.

Vous ne descendrez plus vos poubelles, ni dévorerez un sandwich, ou consulterez un bottin sans en sourire !

à lire : Pourquoi sont-ils entrés dans l’histoire ? publié chez Albin Michel



Pourquoi sont-ils entrés dans l'histoire