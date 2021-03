Pourquoi les ampoules LED sont plus économiques ?

publié le 14/03/2021 à 07:27

Il y a trois explications, une seule est la bonne. Saurez-vous trouver laquelle ?

Réponse 1) Les ampoules LED consomment très peu, car c’est de la lumière froide, comme celle des lucioles. Et avec la lumière froide il n’y a pas de déperdition d’énergie en chaleur.

Réponse 2) Dans une ampoule classique, c’est le passage du courant dans le filament qui se met à brûler qui émet de la lumière. Avec les LED, c’est directement le composant électronique, fait de nitrure de galium indium, qui émet de la lumière.

Réponse 3) Les ampoules à incandescence ont servi à remplacer les bougies, qui nous éclairaient, mais chauffaient aussi la pièce. Comme les LED n’ont plus besoin de chauffer et d’éclairer en même temps, elles consomment moins.



Le filament d'une ampoule à incandescence chauffe à 2500 degrés

La bonne réponse est la réponse 2. Effectivement, la différence entre les ampoules classiques, et les ampoules LED, c’est le composant qui produit de la lumière.

Dans une ampoule classique, on porte à incandescence, d’où le nom, un filament métallique, en tungstène. On allume réellement un feu à l’intérieur de l’ampoule, puisque la température du filament atteint en quelques instants 2500 degrés ! Avec les ampoules halogènes, c’est encore pire, la température peut atteindre 3000 degrés.

Conséquence, une ampoule peut chauffer terriblement : il peut faire plus de 100 degrés à sa surface, 150 degrés avec une ampoule à halogène.

Le résultat, c’est que le rendement énergétique de la lampe à incandescence est catastrophique : 90 % de l'électricité qu’elle consomme est perdue en chaleur. 10 % seulement donne de la lumière.

C’est pour cela que les lampes à LED ont été inventées. Dans une lampe LED, on ne porte pas un filament à 2500 degrés pour obtenir de la lumière. Quand l'électricité traverse le nitrure de galium indium, qui est un semi-conducteur, ce sont directement les électrons qui libèrent des photons, sans passer par la case “feu”. C’est pour cela que les LED émettent naturellement une lumière très blanche, très froide. On utilise donc des filtres pour changer leur couleur.

Bonne nouvelle : les LED continuent à faire des progrès tous les jours. Les ampoules LED fabriquées il y a cinq ans ou même deux ans sont nettement moins performantes et lumineuses que celles d’aujourd’hui, à consommation égale.

En laboratoire, on développe actuellement des ampoules qui éclairent autant qu’une ampoule à incandescence de 60 watts, tout en consommant vingt fois moins !

C’est une très bonne nouvelle quand on sait que l’éclairage représente 20 % de notre consommation d’électricité annuelle...