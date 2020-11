Pourquoi le carrelage nous paraît froid sous les pieds ?

publié le 31/10/2020 à 07:22

Nous voilà donc confinés à la maison pendant au moins 1 mois... Mais tiens justement, pourquoi on se gèle les pieds sur le carrelage et pas sur le parquet, quand on se balade sans chaussettes dans la maison ?

Trois réponses sont possibles :

1) C’est parce que le carrelage conduit beaucoup mieux la chaleur que le bois ou les sols plastiques.

2) C’est parce que le carrelage est poreux, et contient toujours un peu d’eau, c’est eau qui vous refroidit les pieds. A l’inverse, le bois comme le plastique sont toujours secs.

3) C’est un faux réflexe : en fait, le carrelage comme le bois sont à la même température, mais l’un est conducteur électrique, et par l’autre. Ce que vous ressentez ce n’est pas du froid, mais de l’électricité statique.

La bonne réponse est la réponse 1 !

Les matériaux comme le métal, le verre, le carrelage, sont beaucoup plus denses que le bois ou les sols plastiques. Plus la matière est dense, plus elle va capter la chaleur de votre main. Pour comprendre, il vous suffit de prendre dans un tiroir de la cuisine une cuillère en métal, une cuillère en plastique, et une cuillère en bois, par exemple ces cuillères en bambou que l’on donne dans les plateaux repas chic. Comparez les trois : vous voyez tout de suite qu’il y en a une beaucoup plus lourde que les deux autres, donc, beaucoup plus dense.

Conséquence, pour réchauffer le carrelage qui se trouve sous votre pied, lui aussi très dense, presque comme du métal, il va falloir beaucoup plus de transfert d’énergie, de chaleur, que pour réchauffer une lame de parquet, ou encore une dalle de linoléum !

Les tapisseries et les tapis, dans les châteaux, ne servaient pas qu'à décorer...





Tout cela, nos anciens le savent depuis longtemps. Lorsque vous visitez un château ou même un manoir, (enfin, quand on pourra les revisiter) : qu’est ce que l’on vous montre souvent, en dehors des tableaux ? Des tapisseries !

Les tapisseries, qui coûtaient très cher, étaient réservées aux aristocrates, ou aux riches bourgeois, mais ne servaient pas qu’à raconter des histoires de batailles. C’était un accessoire d’isolation des murs de la maison !

Et sur les sols, souvent, faits de carrelages, on étalait de très grands tapis, très coûteux eux aussi, pour les mêmes raisons. Avantage de cette technique : en été, quand il fait très chaud, on enlève les tapis pour rafraîchir la maison.