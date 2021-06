Pourquoi Goldorak s'appelle comme ça ?

publié le 08/06/2021 à 07:01

À l'origine, Goldorak, s'appelait Grendizer, ce robot-soucoupe volante dont le créateur japonais Go Nagai a l'idée un jour qu'il est coincé dans des embouteillages et imagine alors que des bras et des jambes poussent sur sa voiture pour lui permettre de quitter l'autoroute. Une idée reprise d’ailleurs plus tard pour les Transformers.

Donc quand Jacques Canestrier importe ce dessin animé japonais en 1978 et le vend à France 2, enfin Antenne 2, à l'époque, il faut donner des noms à tous les personnages. Pour les héros humains, ce sont des noms liés à l’astronomie…étoiles, planètes… d'où Actarus, Procyon ou Vénusia, dérivée de Vénus. Mais pour le robot héros, là ça coince. Grendizer, ça sonne pas bien donc Canestrier cherche un nom suivant une méthode simple : il écrit sur une feuille de papier des noms de héros ou dans l’univers de l’aventure…

Zorro, Tarzan, Goliath, Drakkar, Golem. Il note aussi Goldfinger, le célèbre James Bond qui lui plait bien car il a trois syllabes comme Grendizer. Et puis le mot "gold", "or", ça fait rêver tout le monde. En fait, il finit par mélanger Goldfinger avec un autre mot de sa liste, Mandrake, personnage de magicien apparu notamment dans le Journal de Mickey. Le résultat, c’est Goldanrak...

Il teste ce nom sur sa fille de 8 ans, Stéphanie. Goldanrak, elle n’arrive pas à bien à le prononcer alors elle dit à son papa de l’appeler plutôt Goldorak. C’est donc sous ce nom qu’il est diffusé pour la première fois le lundi 3 juillet 1978 dans Récré A2. Une date choisie volontairement par Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine de Caunes, alors responsable des programmes jeunesse qui déteste ce dessin animé violent qu’on lui a fourgué en même temps que Candy.

Elle pense qu’en le programmant l'été où les enfants sont moins devant la télé, ça sera un bide et qu'elle pourra donc le supprimer. Raté, fin août c'est un phénomène. Qui dure encore aujourd'hui. La preuve, dans la police française, une rampe de gyrophares sur un véhicule d'intervention, on appelle ça un Goldorak.

