Portrait d'aventurier : Jean Louis Etienne !

publié le 02/11/2018 à 13:00

L-enfant-qui-marche

Le médecin et explorateur Jean-Louis Etienne nous raconte ses plus grandes expéditions. Marcheur depuis son enfance, il est parti à la découverte des océans, des grands espaces sud-américains et des terres glacées comme le pôle Nord. En 1986, il est d’ailleurs le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire. De toutes ces expéditions, dont chacune pourrait être une vie en soi, il en a tiré des enseignements qu'il souhaite aujourd'hui transmettre.

à lire : L'enfant qui marche aux éditions Plume de Carotte.

