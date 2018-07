publié le 28/07/2016 à 10:35

Certains y pensent, Sophia Pedraza l'a fait. Cette ancienne professeure Britannique de 26 ans vient de quitter son poste pour se consacrer à sa nouvelle passion : les Pokémon. La jeune femme a décidé d'arpenter les rues de sa ville en long et en large pour attraper le plus de petites créatures, grâce à Pokémon Go. Mais, ce n'est pas pour devenir la meilleure dresseuse, plutôt la plus riche. Elle a décidé de gagner sa vie en lançant un trafic de comptes Pokémon sur Ebay.



La jeune femme a expliqué au Sun, qu'en jouant 18 heures par jour, elle attrape beaucoup de Pokémon et augmente rapidement son niveau. Elle compte ainsi revendre ses différents comptes Pokémon Go sur le site de mise aux enchères Ebay. "Les comptes de niveau 20 s'achètent 1.000 livres (environ 1.189 euros) et ceux du niveau 15 entre 100 et 200 livres (entre 118 et 237 euros)", explique la jeune femme au site. Un choix de "carrière" qui n'est pas n'est pas sans risques : les comptes de Sophia Pedraza peuvent être ainsi suspendus pour ne pas respecter les règles du jeu.