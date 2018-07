publié le 30/01/2018 à 17:32

Il faisait de la corde à sauter et le poirier au-dessus de la Seine en crue à Paris. Le "Hors Humain", comme se fait appeler cet artiste, a été arrêté par la police lundi 29 janvier, rapporte Le Parisien.



Cet habitué des acrobaties tout-terrain était en train de réaliser une vidéo pour la diffuser sur les réseaux sociaux lorsque la police et les pompiers sont intervenus. Il faisait notamment de la corde à sauter et le poirier en haut de la structure de la passerelle Debilly. Le "Hors Humain" avait diffusé la veille sur les réseaux sociaux un teaser pour annoncer son "ballet en Seine".

Interpellé "de plein gré et sans entrave" par les forces de l'ordre, il a été libéré après avis du parquet.

L'artiste de 74 ans semble inspiré par les crues. Celle de juin 2016 à Paris l'avait poussé à faire de la corde à sauter au sommet de la passerelle Debilly. Il avait déjà été interpellé par la police.

> Le Hors Humain sur Seine