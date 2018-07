publié le 31/08/2017 à 11:52

C'est une grande victoire pour le peuple naturiste parisien. Jeudi 31 août, un espace entièrement dédié au naturisme ouvre ses portes dans le Bois de Vincennes, à Paris. En tout 7.300 m² sont réservés à cette population qui aime évoluer sans porter aucun vêtement. Toujours au stade de l'expérimentation, il ouvre à partir du début d'après-midi, puis tous les jours de 8h00 à 19h30, jusqu'au 15 octobre.



Encadré par des panneaux de signalisation, l'espace sera situé près de la réserve ornithologique du bois de Vincennes, au sein de la clairière située entre l'allée Royale et la route Dauphine. La nudité et la tranquillité des usagers de l'espace naturiste et des promeneurs devront être respectées, aucune attitude de voyeurisme ou d'exhibitionnisme ne sera tolérée : "Une charte sera affichée autour de l'espace pour que les promeneurs et les joggeurs soient prévenus", assure Julien Claudé-Pénégry, chargé du développement des espaces urbains au sein de l'Association des naturistes de Paris (ANP) .

C'est fait. La zone naturiste est officiellement ouverte dans le Bois de Vincennes. pic.twitter.com/8xJtZVcbFa — Arnaud Tousch (@nanotousch) 31 août 2017

"C'est une véritable joie, c'est une liberté supplémentaire pour les naturistes", se réjouit-il. Selon lui, "des milliers de personnes" sont susceptibles d'être intéressées en Île-de-France. "Cela montre l'ouverture d'esprit de la Ville de Paris et permettra de faire évoluer les mentalités sur la nudité, sur nos valeurs, notre respect à la nature", salut-t-il encore. En septembre 2016 déjà, le Conseil de Paris avait voté l'ouverture d'une zone pour naturistes entièrement gratuite, via une proposition du groupe EELV.