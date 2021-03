Paris : il dessine la carte de France en courant un marathon

publié le 06/03/2021 à 23:37

Tandis que l'épidémie de coronavirus a gelé de nombreux secteurs, il a également freiné voir mis à l'arrêt certaines de nos activités. Alors, pour ses 37 ans, le marathonien Laurent Thillaye du Boullay s'est lancé un nouveau défi : courir un marathon dans les rues de Paris, en dessinant la carte de France.

Pari lancé, pari gagné. En 3h42 le sportif a rempli sa mission : courir 42 kilomètres dans la capitale, tout en traçant la carte de France. Le "GPS drawing" se développe de plus en plus depuis la pandémie. Cette pratique consiste à réaliser des dessins grâce à des applications.

Laurent Thillaye du Boullay courait ainsi son quatrième marathon, une course "non-officielle", particulièrement enrichissante pour le sportif qui ne cache pas les difficultés de l'exercice : "Ce fut un Marathon plus fatiguant que les officiels : traverser, gérer le trafic, les feux, les piétons...qui parfois ne se décalent pas du tout en te voyant arriver en face... Gros facteur de perte de temps et d’énergie", écrit-il sur son compte Instagram. Toutefois, le marathonien se dit "content de mon rythme global et de ma forme pour un format non-officiel, sans ferveur, sans public".

"Le suivi du tracé a été plus simple qu’imaginé, même si tenir son portable et faire défiler la carte pour suivre les rues pendant 4h n’est pas très confortable", a-t-il admis également. Toutefois, Laurent Thillaye du Boullay a avoué être "bien content du résultat final au niveau du tracé du parcours. Il n’y a qu’une seule rue que je n’ai pas pu prendre, impasse", commente-t-il en légende de plusieurs photos résumant son défi.