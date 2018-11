Où sont les Terres oubliées ?

publié le 05/11/2018 à 13:07

Tour du monde des terres françaises oubliées

L'empire colonial français est mort, mais le drapeau tricolore flotte encore sur nombre de terres exotiques et bizarres.

Sans léser personne, sans opprimer aucun peuple autochtone, notre beau pays conserve, à l'insu de tous, un petit empire, discret, clandestin, surprenant tels qu’un gisement de pétrole fabuleux découvert autour des îles Éparses et une terre française supplémentaire apparue au large de la Chine, l'île Saint-Zacharie, côtoient maintenant l'archipel des Chesterfield, les îlots contestés de Hunter et Matthew, l'île basque de Floreana et le mystérieux récif Ernest-Legouvé !

L'historien Bruno Fuligni nous fiat visiter ces territoires oubliés...



à lire : Tour du Monde des Terres Françaises oubliées aux éditions du Trésor