Où sont les Aliens ?

publié le 07/10/2019 à 13:00

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Trouver la réponse à cette question existentielle mobilise désormais nombre d’astrophysiciens. À l’aide de plusieurs télescopes, basés sur Terre et dans l’espace, ils scrutent le ciel pour y dénicher enfin une forme de vie. Et leurs raisons d’espérer sont de plus en plus nombreuses ! On en parle avec notre invité Olivier Lascar, rédacteur en chef de Hashtag Sciences.

Quelle est la planète pour le moment qui incarne tous ces espoirs de vie extraterrestre ? C’est l’eau qui fonde tous ces espoirs de vie extra terrestre ? Pourquoi l’eau est capitale pour le développement de la vie ?



Une planète habitable c’est de l’eau et pas seulement, il faut encore qu’elle soit à bonne distance de son étoile, pourquoi ? Il y a aussi une étoile qui attire les regards : Trappist-1, quelle promesse fait-elle ?

Un télescope géant doit être envoyé dans l’espace par la NASA, ça prend du temps, l’opération coûte 10 milliards de dollars, en quoi le James Webb est-il impressionnant ? Que permettra-t-il de voir, de faire ?





