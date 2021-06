Nouvelle-Zélande : une plante rare acquise aux enchères pour plus de 15.000 euros

Crédit : Capture d'écran Hurley 88 via le site Trade Me

Une variété rare de Rhaphidophora Tetrasperma, une plante aussi connue sous le nom de Mini Monstera, a été vendue pour la somme de 27.100 dollars néo-zélandais - environ 15.915 euros - lors d'une vente aux enchères.

La plante, mouchetée de blanc, est originaire de Thaïlande et de Malaisie. Pour trouver un acquéreur, des enchères ont été organisées pendant une semaine, via le site Trade me, rapporte CNN, dont l'article a été repéré par Slate.fr. Au cours des quatre dernières minutes, les enchères n'ont cessé d'augmenter, jusqu'à ce qu'un enchérisseur, caché derrière le pseudonyme meridianlamb, finisse par remporter la mise. "La plante a eu plus de 102.000 vues et plus de 1.600 listes de surveillance, ce qui montre à quel point les Kiwis adorent les plantes d'intérieur", estime auprès de la chaîne de télévision américaine la porte-parole du site. Au total, 248 offres ont été faites.

La plante est fragilisée car... "Usagée"

Dans un article, The Independent évoque les raisons qui ont poussé de potentiels acheteurs à miser autant d'argent pour acheter cette plante. Il y est expliqué que c'est la panachure de la plante, autrement dit les différentes couleurs des feuilles, qui sont provoquées par une mutation des cellules, qui a suscité un tel engouement. Selon la description du site web par le biais duquel la vente s'est déroulée, cette fameuse plante a "huit feuilles et une neuvième, sur le point de se déplier. Chaque feuille a une excellente panachure, tout comme la tige, et elle est bien enracinée dans un pot de 14 centimètres."

Difficile, tout de même, de comprendre cet enthousiasme : dans son annonce, Hurley88, le vendeur, a vivement conseillé à l'acquéreur de venir chercher la plante en main propre à Auckland... Car celle-ci est "usagée".