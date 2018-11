Nos ancêtres les gaulois !

publié le 29/11/2018 à 13:00

Les-gaulois-verites-et-legendes

Dans quelques jours nos irréductibles gaulois reviennent au cinéma avec une nouvelle aventure « Astérix et le secret de la potion magique ». Mais qui étaient-ils justement, ces gaulois...? Des géants blonds et moustachus qui combattaient nus ? Habitaient-ils des huttes rondes ? Taillaient-ils des menhirs ? Craignaient-ils que le ciel ne leur tombe sur la tête ? Les druides étaient-ils de simples prêtres ? Grâce à notre invité l’historien Jean-Louis Brunaux, la civilisation gauloise n'aura plus de secrets pour vous.



à lire : Les Gaulois, vérités et légendes publié chez Perrin.