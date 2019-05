publié le 22/05/2019 à 14:39

Prié de quitter l'école maternelle de Noirmoutier après une plainte d'un habitant, Coquelicot va-t-il revenir ? Le maire de la ville, Noël Faucher, s'est positionné en faveur du retour du coq qu'une enseignante de l'établissement Édouard Richer avait ramené. Une pétition en ligne a été lancée et approche déjà le millier de signatures.



Le 25 avril dernier, Sophie Simon, la maîtresse des petites et moyennes sections a surpris ses élèves en apportant un coq au poulailler de l'école Richer, pour un "projet pédagogique sur l'élevage des animaux", a-t-elle confié à France Bleu Vendée. Une belle initiative jusqu'à ce qu'un habitant de l'île se plaigne. "J'ai amené le coq mercredi soir, le jeudi matin, ce voisin m'appelait déjà pour se plaindre que le cocorico était insoutenable et que ça le harcelait", explique l'institutrice.

Pourtant, elle avait déjà deux poules, Grise et Blanche, mais le chant du coq n'est pas passé auprès de l'homme, profondément agacé, qui venait passé quelques jours de vacances. "Il est allé se plaindre en mairie, et m'a envoyé un récit de quatre pages qui expliquait notamment qu'il vaudrait mieux que je passe un documentaire, ce serait plus simple", précise-t-elle.

Quand le maire s'en mêle et défend le coq

Prévenu de l'affaire, le maire de Noirmoutier, Noël Faucher, a apporté son soutien à l'enseignante. "Qu'il aille devant les tribunaux ! ce n'est pas un élevage de volaille, c'est un projet pédagogique pour lequel le coq ne devait rester que quelques semaines au plus", a déclaré le maire à France Bleu. Une pétition en ligne a également été lancée par Virginie, une parent d'élève.



Certains habitants sont pro Coquelicot, d'autres anti. Mais un élève rappelle l'essentiel : le coq va être papa. En effet, "il est tombé amoureux d'une des poules", rappelle-t-il. Une poule qui vit à l'école maternelle et qui couve un œuf. La naissance du petit poussin mettra-t-elle tout le monde d'accord ?