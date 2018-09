New York : elle poursuit son père en justice pour avoir "bradé" un Basquiat

publié le 24/06/2018 à 09:02

On va à New York avec la vente aux enchères d'un tableau de maître qui a rapporté une fortune. Mais visiblement pas assez pour la fille du vendeur, qui porte plainte contre son propre père. Du jamais vu pour la justice américaine pourtant habituée à tous les excès.



Pourtant, beaucoup auraient été satisfaits du montant de la vente. Il y a une trentaine d'années, l'homme avait acheté un tableau pour 15.000 dollars et l'a revendu le mois dernier pour 30,5 millions de dollars, plus de 2.000 fois le prix d'achat. Belinda Neumann Donnelly estime que son père Hubert a bradé la toile confiée à la très sérieuse maison d'enchères Sotheby's..

Cette œuvre qui vaut des millions de dollars c'est un tableau du peintre contemporain Jean-Michel Basquiat intitulé Flesh and Spirit (la Chair et l'Esprit en français, ndlr), réalisée en 1983, l'année justement où Hubert Neumann, collectionneur, l'avait achetée.

Sa fille affirme qu'il n'a pas vraiment poussé la vente du tableau qui selon elle aurait dû être vendu beaucoup plus cher. Belinda se fonde sur des résultats récents de ventes aux enchères. Elle estime que le Basquiat aurait dû atteindre les 100 millions d'euros, "presque 70 millions de perte", affirme t-elle, pour elle et pour sa mère.



Le jour de la vente, il n' y avait eu qu'un enchérisseur qui l'avait emporté au téléphone. La plaignante indique que son père, avec qui elle n'a pas d'excellentes relations, n'a jamais mis cette vente en valeur. N'a par exemple pas fixé de prix de réserve suffisamment élevé. Bref à ses yeux, il y a bel et bien préjudice, manque à gagner.



C'est la Cour Suprême de l'État de New York qui va désormais devoir trancher l'histoire de ce Basquiat vendu pour une poignée de millions de dollars. Cela reste quand même pas si mal.