publié le 10/06/2021 à 00:01

L’abbé Aloyse Schaff et les paroissiens de Reyersviller, petite commune de Moselle en région Grand Est, souhaitent remettre la main sur une tapisserie religieuse réalisée de plusieurs bandes de 5 à 6 mètres de haut. Elle avait été achetée 40.000 euros grâce aux dons des fidèles.

Problème, cette tapisserie a été vendue par erreur il y a quelques années, comme un tapis de sol, explique le Républicain Lorrain. "Savoir que les morceaux ont été vendus pour une bouchée de pain pour être mis au sol, c’est une horreur à penser", confie l’abbé Schaff au quotidien régional.

Cette œuvre nommée "Fugue" avait été commandée en 1997 par l'abbé, et conçue et à la main par Claude Marie Thibert Boutou, médaille d’or des Meilleurs ouvriers de France en 1986. L'objectif maintenant pour la paroisse est de retrouver la tapisserie et la réinstaller derrière l'autel de l’église de Reyersviller.