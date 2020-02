publié le 24/02/2020 à 20:00

Les rituels sont un lien entre l’Homme et ses dieux. Atteindre l’âge adulte, s’insérer au sein d’un groupe, adorer les divinités, soigner les malades, dialoguer avec les esprits et les morts, gérer les naissances et affronter les funérailles : autant de contextes dans lesquels les rituels trouvent leur place. Notre invité Philippe Charlier, docteur en médecine, anthropologue et directeur du Département de la Recherche et de l’Enseignement au musée du Quai Branly s’est intéressé à ces coutumes dans de nombreuses cultures à travers le monde.

Quel rituel se déroule le 1er novembre à Haïti ? Qui sont les houngan, les bokor, les mambo ? Pourquoi ouvrent-ils les cercueils ? Combien de mariages différents existent dans la tradition hindou ? Qu'est-ce que le mariage asura ? Le mariage Rakhasa ? Pourquoi la mariée porte-t-elle une robe rouge ? Quel rôle joue la famille dans les mariages hindou ?

Notre invité nous racontera les différents symboles de la crémation à travers différentes religions et régions du monde et nous expliquera le rituel du baptême éthiopien, ses particularités et ses différences avec le modèle occidental que nous connaissons en France.

à lire : Rituels aux éditions du Cerf.

Rituels

La rédaction vous recommande