Merveilles sous-marines

et Thomas Hugues

publié le 06/11/2019 à 11:46

On va découvrir ou redécouvrir les habitants de la mer !

Des baleines musiciennes ou du cabillaud qui a découvert l’Amérique. Il donne la parole à la sardine comme au thon rouge, nous fait entendre la voix de l’hippocampe et le chant des coquilles Saint-Jacques.

Notre invité, le physicien et spécialiste des animaux marins, Bill François nous entraîne à la rencontre de ces espèces extraordinaires.

À lire : Éloquence de la sardine, Incroyables histoires du monde sous-marin publié chez Fayard.



