Merlin, Lancelot, Arthur... Les légendes de la forêt de Brocéliande

publié le 17/02/2020 à 20:00

Avec notre invitée la journaliste et écrivaine Stéphanie Janicot on pénètre la forêt magique de Brocéliande et on raconte ses légendes, ses mystères, à la recherche du Tombeau de Merlin, de la Fontaine de Jouvence de la Dame du Lac et du Val sans retour….

Où est cette forêt et à quoi ressemble-t-elle ? Quels arbres peut-on y trouver ? Que représentaient les druides, quel était leur pouvoir dans les premiers siècles de notre ère ? Tous les personnages du cycle arthurien sont-ils liés à la forêt de Brocéliande ? Qui étaient Merlin et Viviane ? Quels sont les animaux légendaires liées à la forêt de Brocéliande ?

Notre invitée nous racontera les lieux magiques liées à Brocéliande comme la fontaine de Barenton, la fontaine de Jouvence, le château de Comper ou encore le tombeau de Merlin.



à lire : Le réveil des sorcières chez Albin Michel.

Le réveil des sorcières

