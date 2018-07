publié le 24/02/2018 à 05:49

Un siècle après, la police marseillaise a retrouvé les descendants d'un poilu décédé sur le front de la Somme en 1915, le tout grâce à sa dernière lettre, rédigée deux semaines seulement avant sa mort et découverte dans le cadre d'une enquête sur un cambriolage.



Vendredi 23 février, les policiers marseillais ont officiellement remis une copie de cette lettre au descendant de Jean Soulagnes, Stéphane Drouhot, son arrière-petit-neveu, âgé de 48 ans, lors d'une cérémonie à Marseille, à L'Evêché, leur QG au cœur du quartier du Panier.

Accompagné de son épouse et de sa fille, Clara, 9 ans, Stéphane Drouhot a ensuite pu se rendre dans le quartier d'origine de son ancêtre, aux Camoins, dans le XIe arrondissement de la cité phocéenne, où le nom de Jean Soulagnes est gravé sur le monument aux morts.

[¿ LIVE] Grâce à votre extraordinaire mobilisation, nous avons pu retrouver les descendants du sergent https://t.co/OsU0qlFXIZ — Police nationale 13 (@PoliceNat13) 23 février 2018

La dernière lettre de Jean Soulagnes avait été retrouvée fin janvier, dans le Ve arrondissement de Marseille. Chez le receleur d'un cambriolage, un sac plastique contenait quelques bijoux anciens, et un courrier. Les derniers mots de ce sergent-fourrier au 75e régiment d'infanterie de Romans sur Isère, écrits le 27 mai 1915.



Pressentant qu'il n'échappera pas à la mort, le jeune Marseillais de 24 ans écrit "au meilleur, au seul de (ses) amis", avant de partir "dans deux heures pour une destination incertaine où doivent se passer de grandes choses". À cet ami, Jean Audiffen, il lance "un appel suprême": "vous ne refuserez pas le pénible service, en cas d'événement grave, d'avertir ma famille et ma fiancée qu'avant de mourir, après avoir donné ma vie au pays, mon âme ne pense qu'à eux".

Des dizaines de généalogistes amateurs

Cette lettre a-t-elle été reçue par l'ami en question ? A-t-elle été remise ensuite à sa famille ? Pour le savoir, le major Arnaud Louis, chargé de communication à la Direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, a utilisé les réseaux sociaux, et notamment le compte Twitter @PoliceNat13, le 15 février.



"L'histoire est d'autant plus poignante que nous avions réalisé que ce soldat est mort moins de deux semaines plus tard, le 8 juin", à Hebuterne, dans le Pas-de-Calais, explique Arnaud Louis. Moins de trois jours plus tard, dès dimanche, un descendant de Jean Soulagnes était identifié par les dizaines de généalogistes amateurs lancés sur la piste. Stéphane Drouhot est agent de maîtrise à la SNCF et vit à Venaray-les-Laumes, en Côte d'Or.