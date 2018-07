Marseille : des policiers gênés par une mystérieuse odeur d’œuf pourri

publié le 31/10/2017 à 13:54

Direction Marseille et l'hôtel de police Nord, dans le XVème arrondissement de la ville, où une épouvantable odeur flotte dans les locaux : des effluves de sulfure d'hydrogène, c'est-à-dire d’œuf pourri. Et cela dure depuis des mois. À l'olfactomètre, on peut mesurer des pics, à la mi-journée.



La montée en puissance est parfois telle, qu'il n'est pas rare de voir des fonctionnaires tousser, ou avoir les yeux rougis. Certains sont même obligés de sortir immédiatement du commissariat. Une quarantaine de policiers se sont ainsi retrouvés un jour hors des locaux. Sortir, aérer le plus possible, c'est ce que conseille d'ailleurs le médecin du travail.

Mais d'où viennent donc ces senteurs qualifiées d'organiques par les spécialistes ? Après enquête, on sait qu'elles proviennent des vestiaires. Mais même des dizaines de vieilles chaussettes oubliées ne causeraient pas un tel tsunami olfactif. Les policiers ont du flair, c'est bien connu, mais là pas d'explication : les vestiaires ont été condamnés. Le mystère de l’œuf pourri reste entier.