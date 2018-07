publié le 28/06/2018 à 13:01

Neuf ans après la découverte d'un trésor colossal, un couple habitant à Roanne, dans la Loire, va devoir le rendre. C'est en effet en 2009 que les époux, qui avaient acheté leur maison 7 ans plus tôt, trouve six lingots d'or enterrés dans leur jardin, rapporte Le Progrès.



Mais leur chance ne s'est pas arrêtée là puisque quatre ans plus tard, en 2013, pas moins de 22 lingots d'or sont déterrés. La belle histoire s'arrête cependant ici. Informés, les anciens propriétaires de la maison vont désormais tout faire pour récupérer ce qu'ils estiment être à eux.

Ils attaquent alors le couple devant la justice en 2014. Le tribunal de Roanne leur donne alors raison, estimant que la famille "apportait des éléments suffisamment probants pour établir qu’elle est propriétaire des lingots" : des documents indiquaient en effet que les parents du vendeur étaient assez fortunés et avaient acheté de l'or pendant toute leur vie avant de le cacher dans leur jardin.



Ils doivent rembourser 642.000 euros

Mais les actuels propriétaires à l'origine de la découverte ne vont pas en rester là. Ils font appel du jugement leur demandant de rendre le trésor et de rembourser les sommes provenant de la vente des quelques lingots dont ils s'étaient déjà séparés. La cour d'appel de Lyon va également dans le sens des anciens propriétaires, tout comme la cour de cassation, saisie en dernier recours.



Ceux qui avaient pourtant fait preuve de bonne foi en déclarant leur découverte aux services de police, à la mairie, ainsi qu'à la Banque de France doivent désormais rendre les 5 derniers lingots en leur possession. Mais ils sont également sommés de rembourser les 642.000 euros obtenus grâce à la vente des 23 autres lingots d'or tant convoités.