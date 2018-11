publié le 06/11/2018 à 13:00

Les-zinzins-de-l-histoire

L’histoire ne serait pas celle que nous connaissons aujourd’hui sans tous ces zinzins pour la rendre encore plus fascinante, sombre et mystérieuse. De l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, ces personnages de l’Histoire ont dévoilé leur grain de folie, leurs projets fantasques ou leur cruelle démence à leurs contemporains, et assouvissent aujourd’hui notre curiosité en nous révélant leurs plus sinistres bizarreries.Ces histoires nous seront racontées par notre invité Gavin's Clemente Ruiz !



à lire : Les zinzins de l'histoire publié aux éditions du Chêne.



