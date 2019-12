Les secrets des grands airs d'opéra !

et Thomas Hugues

publié le 11/12/2019 à 13:00

Notre invité le journaliste et spécialiste de musique classique Benjamin François nous révèle les secrets des plus grands airs d’opéra. Carmen, La Bohème, Les noces de Figaro ou Turandot n’auront plus de secrets pour vous !

Qu'est-ce qu'un opéra ? Que raconte la comédie de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro ? Pourquoi le mariage de Figaro aurait pu être censuré ?

Pourquoi '' La flûte enchantée '', opéra de Mozart, est un clin d’oeil à la franc-maçonnerie ? Pour qui crée-t-il cet opéra ? Qui était Maria Josépha ? Est-ce une déclaration d’amour ? C’est aussi un opéra féministe pourquoi ?

Que raconte '' Carmen '' de Georges Bizet ? Pourquoi à l'opéra-comique, les sujets des œuvres représentées étaient traditionnellement plus légers ?

à lire : Les 100 chefs-d'oeuvre du classique pour les nuls chez First.

100 chefs d'oeuvre du classique pour les nuls

