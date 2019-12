Les secrets des génériques TV !

et Thomas Hugues

publié le 16/12/2019 à 13:35

Avec nos invités on découvre les secrets de fabrications des génériques des dessins animés qui ont bercé notre enfance ou celle de nos enfants. Bernard Minet qui a interprété les plus grands « tubes » des dessins animés des années 80, et le journaliste d’RTL Laurent Marsick nous révèlent les coulisses de ces génériques cultes.

Qui a écrit les paroles du générique de Bioman ? Qui a décidé de mettre Goldorak à l'antenne ? Comment ? Dans quels pays avait-il triomphé avant ? Pourquoi les textes du générique ont-ils posé problème ? Qui a chanté ce générique ?

La plupart de ces dessins-animés venaient du Japon, qu'a décidé le ministère de la culture français au milieu des années 80 ? Qui a composé le générique du dessin animé Rémi sans famille ? Qui a chanté ce générique ? Quel générique chanté par Bernard Minet a été le plus vendu ?