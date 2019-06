Les secrets de nos légumes !

publié le 28/06/2019 à 13:00

Les légumes composent un monde infini, divers, plein de surprises, dans lequel il est tellement plaisant de voyager, comme il est paradoxalement plaisant de savourer les joies de la frustration : quel plaisir d’attendre pour chacun leur saison !

Pourquoi nos légumes ont perdu leur saveur ? Il paraît que les tomates ont perdu 59 % de leur apport en vitamine C, que s'est-il passé ? Pourquoi la saisonnalité c'est important ?

Combien consomme-t-on de légumes en moyenne dans une année ? Pourquoi les salsifis ont-ils une mauvaise image ? Qu'est-ce que le raifort ? Pourquoi ce légume avait-il disparu ? Comment le faire pousser ?

Pour conserver ses légumes, qu'est-ce que la lacto conservation ? Et la déshydratation des légumes, à quoi ça sert ?

On redécouvre nos légumes avec Xavier Mathias, ancien maraîcher, expert en permaculture.

à lire : Faire connaissance avec les légumes publié chez Actes Sud / Kaizen.

