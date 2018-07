Les punaises de lits fuient certaines couleurs de literies

publié le 27/04/2016 à 12:46

De quelles couleurs sont vos draps ? La question est importante car la réponse pourrait conditionner la possibilité que votre matelas devienne ou non un nid à punaises de lit. Une punaise c'est 7 mm de long et un véritable fléau responsable de terribles démangeaisons. Mais des chercheurs américains de l'Université de Floride ont peut-être découvert la parade à ces nuisibles suceur de sang. Et tout repose sur la décoration de votre chambre ! Car les punaises de lit seraient sensibles aux couleurs avec une grande préférence pour le rouge et le noir. Les scientifiques ont enfermé les insectes dans une boite, à l'intérieur des cartons colorés. Spontanément les bestioles qui détestent la lumière se réfugient vers le carton noir et sombre.



Quant au rouge elles croient s'y retrouver en famille, la couleur leur rappelle leur proches. Car sucer du sang leur fait rougir l'abdomen. Alors pour éviter que ces punaises ne pourrissent vos nuits, optez pour du vert et du jaune ! Elles détestent. Un oreiller jaune Titi et Gros Minet et une couette plus verte que Shrek et assurément vous serez immunisés.