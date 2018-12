Les plus grands compositeurs de film !

publié le 10/12/2018 à 13:00

Quand la Bande Originale d’un film devient aussi culte que le film lui-même c’est souvent l’œuvre de compositeurs de génie. Parmi eux, Vladimir Cosma, auteur de plus de 300 musiques de films dont les plus grands succès du cinéma français : les aventures de Rabbi Jacob, le père noël est une ordure, le grand blond avec une chaussure noire… Ennio Morricone, qui a composé les musiques des Westerns-spaghettis de Sergio Leone. Ou encore Francis Lai et son mythique Chabadabada pour « un homme et une femme » de Claude Lelouch. Avec Vincent Perrot, on vous dévoile les secrets des plus grandes musiques de film et de leurs créateurs.

à lire : Vladimir Cosma comme au cinéma publié chez Hors Collection.