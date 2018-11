Les mollusques !

publié le 09/11/2018 à 13:00

Naiades-et-autres-bivalves-d-eau-douce-de-France

Ah bon ? Ça existe les moules d’eau douce ? Notre invité le biologiste Vincent Prié va nous apprendre que oui, elles existent et même si elles ne se mangent pas elles permettent de filtrer l’eau et sont également un très bon bioindicateur de la qualité de l’eau. On va découvrir aussi les secrets des autres mollusques tels que les moules de mer, les huitres, les palourdes etc…

à lire : Naïades et autres bivalves d'eau douce de France chez Biotope Editions.