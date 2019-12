et Thomas Hugues

publié le 10/12/2019 à 13:00

Depuis plus de trente ans, Francis Latreille sillonne l'Arctique à la rencontre des hommes du Grand Nord. Dolganes, Nénètses, Tchouktches, Yakoutes, Sâmis, Koriaks et Inuits conservent un mode de vie traditionnel, tandis que leurs territoires sont hautement menacés par le changement climatique. Au fil de ses années de voyage, le photographe les a accompagnés au cours de leurs transhumances dans la toundra, à la pêche, à la chasse et a partagé leur quotidien.

Les Dolganes, qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Comment sont-ils vêtus ? Comment vivent-ils, à quoi ressemblent leur habitat ? Que mangent-ils ? Comment font-ils la cuisine ?

Les Sâmes, comment vivent-ils ? Sont-ils nombreux ? Leur drame c’est le réchauffement climatique, comment ça importe leur quotidien ? Comment défendent-ils leur territoire contre l’exploitation des gisements de la toundra?

Les derniers peuples des glaces chez Gallimard.

