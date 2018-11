publié le 28/11/2018 à 13:00

Dernieres-volontes

Les dernières volontés sont généreuses, cruelles, étonnantes, tragiques, suscitant la déception et la hargne des proches. L'affaire se corse lorsqu'il s'agit de la succession d'un génie artistique, d'un visionnaire politique, d'un grand propriétaire, d'un collectionneur, d'un chef d'entreprise ou d'une milliardaire. D’Antoine de Saint Exupéry à Maurice Jarre, on vous raconte avec notre invité l'avocat et auteur Emmanuel Pierrat l’histoire des plus incroyables testaments et successions.



à lire : Dernières volontés publié aux éditions de La Martinière.