Les chasseurs d'épaves

publié le 19/02/2019 à 13:00

Directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), le chasseur d’épaves Michel L’Hour est l’un des pionniers de l’archéologie sous-marine. Il nous raconte les coulisses de ces missions de recherches. Comment se déroule une telle opération ? Quels sont les moyens mis en œuvre ? Quels obstacles peut-on rencontrer ? Quelles sont ses plus grandes découvertes ?



à lire : Archeologie sous marine et patrimoine paru aux Presses Universitaires de Rennes



Archeologie sous marine et patrimoine

et De l'archéonaute à l'André Malraux paru chez Actes Sud



De l'archéonaute à l'André Malraux