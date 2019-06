publié le 17/06/2019 à 13:00

Quels sont les fautes les plus populaires en France ? Comment l'influence de l'anglais nous joue des tours ? Comment se souvenir du genre masculin ou féminin de nombreux mots ? Doit-on continuer à dire '' malgré que '' ?



La langue française est-elle l'une des plus compliquées de la planète ? Pourquoi est-elle plus compliquée que l'anglais par exemple ? Comment s'y retrouver avec les verbes pronominaux ?

Quelles règles se fixer quand il s'agit d'utiliser '' ces, c'est, ses, s'est '' ?



Comment chasser les pléonasmes ? Quels sont les pléonasmes les plus courants ? Pourquoi est-ce difficile de se débarrasser de ses mauvaises habitudes ?

A l’occasion du début du baccalauréat aujourd’hui, on vous donne toutes les astuces pour ne plus faire de fautes avec le spécialiste de l’orthographe Julien Soulié.

Petit-livre-de-l-orthographe

à lire : Le petit livre de l'orthographe publié chez First.