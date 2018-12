publié le 31/12/2018 à 08:26

Un réveillon solidaire se tient ce 31 décembre dans l'Aude, deux mois après les inondations qui ont ravagé une partie du département. Le 15 octobre dernier, la montée des eaux faisait 15 morts et plus de 70 blessés. Les stigmates sont encore visibles et les esprits toujours marqués. Alors à Carcassonne, le Secours Populaire a décidé d'organiser un réveillon pour les sinistrés, une parenthèse bienvenue pour des habitants encore meurtris.



Au rez-de-chaussée de sa maison, un déshumidificateur et un ventilateur tournent sans arrêt dans la maison d'une famille sinistrée. Deux mètres d'eau ont envahi le rez-de-chaussée et la famille vit encore au premier étage, où une chambre a été sommairement aménagée. Cette famille attend les remboursements des assurances pour se reconstruire et participera au réveillon des sinistrés. "Beaucoup de personnes ont besoin d'un suivi psychologique, car ils sont fatigués et ils ont tout perdu. On avait envie de les retrouver, de passer un moment de partage et pour nous c'est un plaisir", explique une organisatrice.

Un vrai menu de fête, des cotillons et une soirée dansante, tout est prévu par le Secours Populaire qui attend 500 personnes pour ce réveillon des sinistrés de l'Aude.

À écouter également dans ce journal

Saint-Sylvestre - Des "gilets jaunes" restent mobilisés pour le passage à la nouvelle année. 8.000 militants ont répondu présents sur les réseaux sociaux à l'appel au rassemblement sur les Champs-Élysées à Paris. Les "gilets jaunes" entendent se montrer dans toute la France cette nuit.



Société - Qui dit changement d'année, dit changement de tarifs avec par exemple une revalorisation du Smic de 16 euros net par mois. Les pensions de retraite augmenteront de 0,3%. Les changements auraient pu être bien plus nombreux sans les mouvements sociaux. La contestation a freiné quelques mesures gouvernementales.



Politique - L'exercice des vœux s'annonce compliqué pour Emmanuel Macron. 2018 ne s'est pas bien terminée pour l'Élysée, qui a dû reculer sur plusieurs de ses réformes. Difficile de savoir ce que dira Emmanuel Macron à 20 heures pour rassurer ou convaincre des Français aux attentes assez diverses.