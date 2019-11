Les 5 sens : comparons l'humain et l'animal !

publié le 26/11/2019 à 13:00

Nos invités le médecin Michel Cymès et la vétérinaire Farah Kesri comparent les cinq sens de l’homme et de l’animal.

Pourquoi les pupilles des chats sont fendues ? Est-ce que les animaux et les humains voient les mêmes couleurs ? Qu’est ce qui permet de voir ses couleurs ? Qui voit le plus de couleur dans la nature ?

Autre sens, l’ouïe,l' un des sens phare des animaux mais il parait que les phoques n'ont pas d'oreille ! comment compensent-ils ?

Pourquoi les sauterelles entendent avec les pattes ? Et pour nous les humains, y'a-t-il des bruits qu’on ne peut pas entendre ?

Le goût est un sens fascinant chez les animaux… alors que nous humains, n’utilisons que la bouche pour cela, les bêtes ont d’autres idées…

Le toucher est-il aussi développé chez les animaux que chez les humains ?

On compare nos compétences avec nos invités !

à lire : Même pas Bêtes chez Glénat jeunesse.

Meme-pas-betes-Les-5-sens