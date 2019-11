publié le 31/10/2019 à 13:02

Le Tunnel sous la Manche inauguré il y a plus de 25 ans a permis à plus de 430 millions de passagers et 410 millions de tonnes de marchandise de transiter entre la France et l’Angleterre.

Nos invités, le journaliste Jean-François Gintzburger et Philippe Cozette, l’ouvrier français qui a donné le dernier coup de pioche reliant la France à l’Angleterre nous racontent l’histoire de cette véritable prouesse technologique mais aussi l’aventure humaine que fut sa construction.

à lire : 100 milliards sous la Manche publié aux éditions la Voix du Nord